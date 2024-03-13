Клиента банного комплекса за серию краж из раздевалки задержали в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего жителя города Москвы, подозреваемого в совершении серии краж из банного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник в ходе неоднократного посещения одного из банных комплексов, расположенных в Мытищах, похищал личные вещи других посетителей. Он дожидался, когда из раздевалки все выйдут, взламывал шкафчики, забирал сотовые телефоны, денежные средства и скрывался. Общий материальный ущерб превысил триста пятьдесят тысяч рублей.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские смогли задержать подозреваемого в совершении противоправных действий при выходе из оздоровительного комплекса. В ходе личного досмотра у задержанного изъято 30 тысяч рублей и два сотовых телефона, которые он только что похитил.

В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено три уголовных дела по статье 158 УК РФ.

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