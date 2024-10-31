Климатолог Киселев назвал причины заметного роста ураганов

Многие жители нашей страны считают, что сентябрь в средней полосе России и Поволжье нередко дарит дополнительные солнечные дни. Однако на Россию обрушился целый «Лидийский циклон», а на столичный регион надвигается свой собственный циклон, именуемый «Мартина», и средняя полоса с Поволжьем должны готовиться к серьезным метеорологическим испытаниям. Климатолог Андрей Киселев пояснил, почему ураганов стало так много. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ураганы возникают довольно быстро, и эти опасные явления заметно участились. Ключевыми причинами участившихся стихийных явлений являются гидрологический цикл, то есть ливни, наводнения и ветровые нагрузки - шторм, ураганы, тайфуны и торнадо, а также изменение климата, прежде всего глобальное потепление.

Эксперт добавил, что за первые двадцать лет этого века на территории нашей страны в среднем подобных опасных явлений, наносящих ущерб, было зафиксировано более 370 случаев в год. Таким образом, ежедневно на территории страны в какой-либо точке страны происходило подобное событие.

По его мнению, все же никакого отношения к климатическому оружию происходящее не имеет.

Ранее климатолог Семенов оценил вероятность ураганов в России на фоне глобального потепления.