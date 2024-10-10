Климатолог Семенов оценил вероятность ураганов в России на фоне глобального потепления

По словам климатолога Владимира Семенова, разрушительные атлантические ураганы, которые бушуют на территории Штатов, в будущем на фоне глобального потепления могут добраться до более северных широт и затронуть побережье Западной Европы и даже Великобритании, однако России подобные стихийные бедствия не грозят. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что ураганы являются мощными тропическими штормами, которые зарождаются над Атлантикой, а тайфуны – над Тихим океаном. Для их образования нужны определенные условия, а именно теплая поверхность океана более +25 °С и отсутствие сдвига ветра.

По мнению ученого, нашей стране подобные ураганы не грозят, поскольку Россия – континентальная страна, преимущественно расположенная в северных широтах. Несмотря на то что в будущем тайфуны станут подниматься выше на север, угрозой для нашей страны это не станет.

Он подчеркнул, что большую угрозу, чем ураганы и тайфуны, для России представляют сильные ливни, шквалы и торнадо, которые уже наблюдаются на территории страны.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова допустила приход урагана «Милтон» в Россию.