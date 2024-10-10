Синоптик Позднякова допустила приход урагана «Милтон» в Россию

Ураган «Милтон», недавно обрушившийся на США, привлёк внимание синоптиков по всему миру. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупреждает, что несмотря на ослабление урагана после выхода в Атлантический океан, списывать его со счетов рано.

Как пишет «Комсомольская правда», синоптик отмечает, что «Милтон» может пересечь Атлантику и стать трансформированным циклоном, который может достигнуть северных регионов Европы и России.

По словам эксперта, наиболее вероятно, что отголоски урагана ощутят на севере Скандинавии и в Мурманской области. Ожидаются сильные осадки и усиление ветра, что может вызвать локальные проблемы в этих регионах. Однако Позднякова подчеркивает, что мощность циклона уже не будет сопоставима с разрушительной силой, которая обрушилась на Флориду.

Кроме того, синоптик предупреждает о ещё одной угрозе: ураган «Лесли», движущийся с африканского побережья, может столкнуться с «Милтоном» в середине октября. Этот момент является критическим, так как взаимодействие двух ураганов может либо привести к их усилению, либо они могут ослабить друг друга. Ситуация требует пристального наблюдения синоптиков в ближайшие дни.

Что касается разрушений в США, ураган «Милтон» достиг пика силы в Мексиканском заливе, но, выйдя на сушу, начал терять мощь. Сейчас его последствия оцениваются как менее катастрофичные, чем прогнозировалось ранее.

Также стало известно о том, что ураган «Милтон» во Флориде полностью осушил залив Тампа.