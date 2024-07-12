Клуб сгорел дотла в подмосковном Солнечногорске

«Каре-клуб» сгорел этой ночью в подмосковном Солнечногорске. Информацию о пожаре подтвердили в соцсетях представители заведения.

Судя по кадрам с места пожара, которые публикует «МК: срочные новости», здание было полностью охвачено огнем. По информации издания, заведение сгорело дотла.

О причинах пожара пока не сообщается. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее в подмосковном Подольске загорелся девятиэтажный жилой дом.