Клуб сгорел дотла в подмосковном Солнечногорске
«МК»: клуб сгорел дотла в подмосковном Солнечногорске
Фото: [t.me/mk_srochno]
«Каре-клуб» сгорел этой ночью в подмосковном Солнечногорске. Информацию о пожаре подтвердили в соцсетях представители заведения.
Судя по кадрам с места пожара, которые публикует «МК: срочные новости», здание было полностью охвачено огнем. По информации издания, заведение сгорело дотла.
О причинах пожара пока не сообщается. Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее в подмосковном Подольске загорелся девятиэтажный жилой дом.