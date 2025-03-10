КНДР запустила ракеты в ответ на учения Freedom Shield с США
Северная Корея ответила ракетами на учения США в Желтом море
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Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские вооруженные силы сообщило, что Северная Корея осуществила пуск нескольких баллистических ракет в направлении акватории Желтого моря.
Данный инцидент произошел на фоне масштабных военных учений Freedom Shield, стартовавших 10 марта совместно Соединенными Штатами Америки и Республикой Корея.
В Министерстве иностранных дел КНДР расценили эти маневры как подготовку к наступательной войне, обостряющей обстановку на Корейском полуострове.
Пхеньян заявил, что подобные учения создают угрозу безопасности США, и пообещал активизировать меры по обеспечению стабильности в регионе в ответ на провокации.
Вооруженные силы Южной Кореи пока не предоставили данных о типе выпущенных баллистических ракет. Запуск был произведен приблизительно в 13:50 по местному времени (7:50 мск) с территории провинций Хванхэ-Пукто и Хванхэ-Намдо.
Агентство Yonhap также отмечает, что данный запуск баллистических ракет стал первым с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января. До этого, 26 февраля, были проведены испытания крылатых ракет.
Ранее сообщалось, что КНДР впервые представила строящуюся атомную подводную лодку.