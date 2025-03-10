КНДР запустила ракеты в ответ на учения Freedom Shield с США

Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские вооруженные силы сообщило , что Северная Корея осуществила пуск нескольких баллистических ракет в направлении акватории Желтого моря.

Данный инцидент произошел на фоне масштабных военных учений Freedom Shield, стартовавших 10 марта совместно Соединенными Штатами Америки и Республикой Корея.

В Министерстве иностранных дел КНДР расценили эти маневры как подготовку к наступательной войне, обостряющей обстановку на Корейском полуострове.

Пхеньян заявил, что подобные учения создают угрозу безопасности США, и пообещал активизировать меры по обеспечению стабильности в регионе в ответ на провокации.

Вооруженные силы Южной Кореи пока не предоставили данных о типе выпущенных баллистических ракет. Запуск был произведен приблизительно в 13:50 по местному времени (7:50 мск) с территории провинций Хванхэ-Пукто и Хванхэ-Намдо.

Агентство Yonhap также отмечает, что данный запуск баллистических ракет стал первым с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января. До этого, 26 февраля, были проведены испытания крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что КНДР впервые представила строящуюся атомную подводную лодку.