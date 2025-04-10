Книжный магазин «Подписные издания» в Петербурге подвергся проверке силовиков

В знаменитый книжный магазин «Подписные издания» в Санкт-Петербурге внезапно нагрянули представители силовых структур. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».

Причиной проверки, проведенной в одном из ключевых книжных мест города, стали обращения граждан, связанные с обнаружением литературы, содержащей, по их мнению, элементы запрещенной тематики.

В результате рейда из магазина, расположенного на Литейном проспекте, было конфисковано нескольких десятков экземпляров книг, в которых усмотрели признаки пропаганды так называемой ЛГБТ*-идеологии.

Ранее стали известны популярные у студентов произведения классической литературы.

*организация признана экстремистской и ее деятельность запрещена в Российской Федерации.