«Кое-как держался на плаву»: в Подмосковье спасли пса, провалившегося в котлован с ледяной водой

Алабай случайно провалился в котлован строящегося здания в деревне Семенково Одинцовского округа, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Ситуация осложнялась тем, что яма глубиной полтора метра была заполнена водой. Помочь собаке попытался начальник охраны частного домовладения, но попытки не увенчались успехом. Пес оказался слишком тяжелым. Алабай весит около шестидесяти килограммов.

На место оперативно прибыли работники 244-й пожарно-спасательной части и сотрудники муниципального аварийно-спасательного формирования. Все это время пес кое-как держался на плаву, зацепившись лапами за край бетонной плиты.

Спасатели откачали жидкость из котлована, затем один из специалистов спустился на дно ямы и обвязал обессилевшего пса спасательной веревкой. Наверх алабая поднимали впятером. Собаку транспортировали до дома охранника частного домовладения.

Фото: [ пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас» ]

Ранее работники «Мособлпожспаса» оказали помощь мужчине, который чуть не умер от холода на берегу водохранилища.