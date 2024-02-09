В Подмосковье спасли мужчину, который чуть не умер от холода на берегу водохранилища

Работники 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспаса» оказали помощь мужчине, который лежал на берегу Иваньковского водохранилища, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел сегодня в Дубне. По словам замначальника части Александра Проценко, этим утром один из спасателей заметил на дамбе торчащую из сугроба ткань.

«Подойдя ближе, он обнаружил лежащего на снегу мужчину с признаками переохлаждения. Передвигаться самостоятельно пострадавший не мог. Спасатель вызвал своих коллег», — рассказал замначальника части.

Работники «Мособлпожспаса» перевезли мужчину в расположение подразделения, укутали и согрели, а также дали ему теплое питье. Затем на место прибыла бригада скорой помощи. Спасатели помогли перенести пострадавшего в автомобиль к медикам.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли двух рыбаков во время циклона «Ольга».