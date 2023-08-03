Колдунья из Подмосковья похитила у доверчивой москвички почти два миллиона рублей

Полицейские задержали жительницу Подмосковья, которая подозревается в хищении 1,8 миллиона рублей у москвички под предлогом оказания магических услуг. Об этом сообщает «МВД Медиа» .

Уточняется, что 28-летняя жительница Москвы хотела решить проблемы в личной жизни, поэтому обратилась по объявлению, размещенном в одном из мессенджеров. «Колдунье» удалось ввести женщину в заблуждение и заставить ее выполнить все требования, а также перевести на банковский счет оговоренную за услуги сумму.

Спустя время москвичка поняла, что стала жертвой обмана. Аферистку задержали в одном из кафе в центре столицы. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали двух участников массовой драки со стрельбой в Балашихе.