Задержаны предполагаемые зачинщики массовой драки со стрельбой в Балашихе

Полицейские задержали двух участников конфликта со стрельбой, произошедшего у одного из жилых домов на улице Яганова в Балашихе.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, сейчас задержанные — мужчины в возрасте 28 и 32 лет — находятся в изоляторе временного содержания.

Инцидент случился 1 августа. По предварительным данным, между несколькими гражданами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки один из ее участников выстрелил из предмета, напоминающего конструктивно травматический пистолет. В результате пострадал один человек. Он был госпитализирован.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что суд арестовал жительницу Подмосковья, которая пыталась заказать убийство экс-супруга.