Свидетельница стрельбы в «Крокусе» поняла угрозу благодаря фильмам

Фото: [ Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске/Медиасток.рф ]

Одна из посетительниц концертного зала «Крокус Сити Холл» в день теракта сразу поняла, что по людям ведется стрельба из оружия. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на участника процесса во Втором западном окружном военном суде.

«В суде девушка рассказала, что она сразу поняла, что происходит настоящая стрельба из оружия, очередями. Она пояснила, что поняла это, так как смотрела фильмы», — отметил собеседник агентства.

Террористический акт произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия и подожгли зрительный зал. По данным Следственного комитета, погибли 149 человек, один человек пропал без вести, 609 получили ранения. Причиненный материальный ущерб оценен примерно в 6 миллиардов рублей.

На скамье подсудимых находятся 19 человек: 13 обвиняются в терроризме, остальные — в содействии террористической деятельности. Кроме того, поданы гражданские иски о компенсации морального и материального ущерба на сумму около 68 миллионов рублей.

Ранее жертва теракта в «Крокусе» рассказала о странном ощущении нереальности.