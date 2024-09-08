Латвия сообщила о падении российского беспилотника на востоке страны

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о предполагаемом инциденте с российским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) на территории страны.

Согласно сообщению, опубликованному президентом в социальной сети X (ранее известной как Twitter), беспилотник якобы разбился в восточной части Латвии.

По словам Ринкевичса, БПЛА предположительно прибыл со стороны Белоруссии. Точное место падения и другие детали инцидента не были раскрыты. Президент Латвии лишь добавил, что по данному факту якобы «ведется расследование». Однако других подробностей он не предоставил.

На данный момент официальных подтверждений или доказательств инцидента не представлено. Отметим, что некоторое время назад Польша проверяла информацию о падении неизвестного беспилотника на своей территории, однако в течение 10 дней польские силовики так ничего и не обнаружили.

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