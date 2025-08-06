Количество отравившихся чачей в Краснодарском крае резко выросло

Тех, кто пострадал от некачественной чачи, купленной на рынке в Сочи, насчитывается уже восемь человек. Об этом сообщил телеграм-канал Ural Mash.

По данным микроблога, тех, кто пострадал от употребления чачи, купленной на рынке в Сириусе, насчитывается уже как минимум восемь человек. К изначальным жертвам стоит прибавить двух путешественниц из Челябинска, которые приобрели алкоголь и увезли его с собой домой. Уже на Южном Урале они попробовали свою покупку и скончались.

«В крови у погибших обнаружили тот же токсин, что и у семьи из Сочи», — указали журналисты.

В то же время продавцы с рынка в Сочи не осуждают свою коллегу, которая продавала отраву. Они говорят, что женщина могла и не знать об опасности, а просто продавать поставленный ей напиток.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Трое из них скончались. В крови погибших обнаружили метанол. Первыми пострадали супруги из Комсомольска-на-Амуре, которые отдыхали в Адлере, у них осталось двое несовершеннолетних детей. Чачу они приобрели на Казачьем рынке.