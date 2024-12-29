Количество погибших при падении самолета в Южной Корее возросло до 124 человек

Число людей, которые погибли во время крушения воздушного судна Boeing 737-800 в Южной Корее, на данный момент составляет 124 человека. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Спасатели, которые разбирают обломки упавшего самолета, уже насчитали 124 тела погибших. Выживших было найдено всего двое. Всего на борту авиалайнера находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа. Судьба 55 человек пока неизвестна, они числятся пропавшими без вести.

Ранее появились сообщения, что упавший в Муане самолет загорелся еще до столкновения с землей. По свидетельствам очевидцев, у него в воздухе вспыхнул один из двигателей. Только после этого лайнер попытался совершить посадку. По имеющимся данным, к трагедии привело столкновение со стаей птиц. Из-за этого экипаж не сумел выпустить шасси.