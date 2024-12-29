Стало известно, что разбившийся в Муане самолет загорелся еще до посадки

Авиалайнер Boeing 737-800, который разбился в южнокорейском Муане, загорелся еще в воздухе. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на слова очевидцев.

Сразу несколько человек заявили журналистам, что пожар на борту воздушного судна, принадлежащего авиакомпании Jeju Air, начался еще во время его нахождения в воздухе. Возгорание произошло в одном из двигателей.

«Заметил, как пытался снижаться самолет, еще до инцидента, он пытался сесть, но полыхнуло пламя», — утверждает один из очевидцев.

Другие свидетели говорят о нескольких взрывах подряд и о дыме, который начал стелиться за самолетом.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало столкновение со стаей птиц. Авиалайнер не сумел выпустить шасси и предпринял попытку нештатной посадки. Он перелетел через взлетно-посадочную полосу и, врезался в ограждение.