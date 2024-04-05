Количество погибших в ДТП в Подмосковье за первые два месяца года снизилось почти на треть

Так, за первые два месяца текущего года было зафиксировано 411 аварий с погибшими и ранеными. Данный показатель на десять процентов ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Число погибших в ДТП за январь–февраль снизилось на тридцать процентов, а раненых — на шестнадцать процентов, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«По видам аварий в феврале наибольшую смертность отмечаем при наездах на пешеходов вне пешеходного и на пешеходном переходах», — указал глава областного Минтранса.

В ведомстве призвали пешеходов не ходить по краю проезжей части или обочине, особенно в темное время суток. Также не стоит пренебрегать световозвращателями.

Водителям напомнили, что нужно всегда быть готовыми к появлению пешеходов у проезжей части, также автомобилистов призвали быть внимательными на пешеходных переходах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе при поддержке президента строят порядка сорока дорожных объектов.