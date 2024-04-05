Количество погибших в ДТП в Подмосковье за первые два месяца года снизилось почти на треть
Фото: [Медиаархив Подмосковья/Николай Корешков/РИАМО]
Аварийность на дорогах Подмосковья продолжает снижаться, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, за первые два месяца текущего года было зафиксировано 411 аварий с погибшими и ранеными. Данный показатель на десять процентов ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
Число погибших в ДТП за январь–февраль снизилось на тридцать процентов, а раненых — на шестнадцать процентов, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
«По видам аварий в феврале наибольшую смертность отмечаем при наездах на пешеходов вне пешеходного и на пешеходном переходах», — указал глава областного Минтранса.
В ведомстве призвали пешеходов не ходить по краю проезжей части или обочине, особенно в темное время суток. Также не стоит пренебрегать световозвращателями.
Водителям напомнили, что нужно всегда быть готовыми к появлению пешеходов у проезжей части, также автомобилистов призвали быть внимательными на пешеходных переходах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе при поддержке президента строят порядка сорока дорожных объектов.