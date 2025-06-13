Следователи выясняют подробности ДТП в Подольске, где пострадали пассажиры автобуса

СК по Московской области возбудил уголовное дело после серьезного ДТП с рейсовым автобусом на трассе М-2 «Крым».

Авария произошла 13 июня на 45-м километре автодороги, когда автобус маршрута «Москва-Чехов» столкнулся с грузовым автомобилем. По предварительным данным, пострадали водитель и шесть пассажиров.

Как сообщает ГСУ СК РФ по региону, уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подольская городская прокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

Кадры с места ДТП, опубликованные подмосковной полицией, показывают серьезные механические повреждения автобуса: помятый капот, разбитые лобовые стекла и деформированную переднюю часть. Предполагают, что транспорт с пассажирами врезался в грузовик во время попутного движения. В этот момент в автобусе могло находиться около 20 человек.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пассажиры рейсового автобуса пострадали при жестком ДТП.