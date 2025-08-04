Количество пострадавших в ДТП в Ленобласти выросло до 16

Число пострадавших при столкновении автобуса с грузовым поездом на переезде Инема в Лодейнопольском районе Ленинградской области увеличилось до 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что один пассажир автобуса погиб на месте происшествия, семь человек находятся в тяжелом состоянии и получают экстренную медицинскую помощь.

Инцидент произошел утром 4 августа. Предварительно, автобус, перевозивший людей, выехал на железнодорожные пути в момент, когда по ним двигался грузовой состав. Машинист успел применить экстренное торможение, однако этого не хватило для того, чтобы избежать столкновения.

Автобус перевозил 37 паломников, направлявшихся в город Тутаев Ярославской области. Сейчас бригады скорой помощи занимаются транспортировкой пострадавших в медицинские учреждения Ленобласти.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области в результате ДТП загорелся грузовик с битумом.