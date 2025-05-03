Количество пострадавших в результате атаки ВСУ на Новороссийск выросло до пяти

В Новороссийске объявлена чрезвычайная ситуация. Об этом проинформировал глава города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

По словам мэра, вследствие атаки, осуществленной беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинской армии, зафиксированы повреждения жилых зданий в жилом комплексе «Аврора», на улице Суворовской и в частном секторе, расположенном в Восточном районе города. Имеются сведения о пяти пострадавших гражданах, среди которых двое несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Краснодарский край и Ростовскую область тремя моделями БПЛА.