ВСУ атаковали Краснодарский край и Ростовскую область тремя моделями БПЛА

Как сообщил телеграм-канал SHOT, в масштабном нападении на российские регионы применялись дроны моделей — R15, «Бобер» и «Рубака». Предположительно, их запуск осуществлялся с территорий Днепропетровской, Одесской и Николаевской областей.

Помимо этого, украинская сторона предприняла попытку атаковать российские регионы с использованием ракет Storm Shadow и «Нептун-МД», однако они были успешно перехвачены и уничтожены над Черным морем.

В атаке также участвовали безэкипажные надводные аппараты. По имеющимся данным, их отправной точкой был Карагольский залив, расположенный в Одесской области. Отмечается, что некоторые из этих катеров были оборудованы переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК).

Также в результате удара БПЛА в Новороссийске, по предварительным сведениям, пострадали восемь квартир и четыре человека, включая двоих несовершеннолетних.

Зафиксированы повреждения жилых строений в Анапе и Темрюке. В Ростовской области из-за падения обломков сбитых беспилотников произошло возгорание двух домов в поселке Целина, один из которых оказался нежилым.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Новороссийск с воздуха и воды.