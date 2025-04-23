Количество пострадавших выросло из-за детонации снарядов во Владимирской области
112: из-за детонации боеприпасов в Киржачском районе пострадали 10 человек
Фото: [медиасток.рф]
Число пострадавших в результате взрыва боеприпасов на территории воинской части во Владимирской области увеличилось до 10 человек, сообщил телеграм-канал «112» со ссылкой на информированный источник.
По его словам, большинство пострадавших получили осколочные ранения и контузии.
Из опасных районов уже эвакуировали более 3 тыс. человек. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.
Ранее начальник ГУ МЧС России по Владимирской области Алексей Купин сообщил, что в Киржачском районе увеличена группировка сил и средств спасательного ведомства. Власти приняли решение эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков.