Количество пострадавших выросло из-за детонации снарядов во Владимирской области

Число пострадавших в результате взрыва боеприпасов на территории воинской части во Владимирской области увеличилось до 10 человек, сообщил телеграм-канал «112» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, большинство пострадавших получили осколочные ранения и контузии.

Из опасных районов уже эвакуировали более 3 тыс. человек. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее начальник ГУ МЧС России по Владимирской области Алексей Купин сообщил, что в Киржачском районе увеличена группировка сил и средств спасательного ведомства. Власти приняли решение эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков.