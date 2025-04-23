Силы МЧС увеличили во Владимирской области из-за возгорания боеприпасов

В Киржачском районе Владимирской области, где произошла детонация боеприпасов на территории воинской части, увеличена группировка сил и средств МЧС. Об этом вечером во вторник, 22 апреля, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Алексей Купин.

По его словам, силы МЧС увеличены по указанию руководства. Он добавил, что в пунктах временного размещения (ПВР) задействованы психологи, организована работа горячей линии для оперативного информирования населения.

Власти приняли решение эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В ПВР уже доставлено порядка 450 человек. В Киржачском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев ранее проинформировал о четырех пострадавших. Трое из них госпитализированы, еще один человек получает амбулаторную помощь.