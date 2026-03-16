Количество уничтоженных беспилотников над столичным регионом выросло до 54

Вечером 15 марта силы противовоздушной обороны уничтожили еще пять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сначала поступила информация о перехвате двух воздушных целей, а спустя несколько минут стало известно еще о трех ликвидированных аппаратах. Все беспилотники были сбиты на подлете к столичному региону.

По данным городских властей, после падения обломков на местах происшествий начали работу сотрудники экстренных служб, которые обследуют территорию и оценивают возможные последствия.

С учетом последних перехватов общее число беспилотников, уничтоженных силами ПВО над Московским регионом с начала работы систем противовоздушной обороны, достигло 54.

Оперативные службы продолжают контролировать ситуацию в районах, где были зафиксированы падения фрагментов сбитых аппаратов.

Ранее сообщалось, что ВСУ произвели ракетную атаку на Белгород и Белгородский округ.