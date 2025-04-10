Количество жертв трагедии в Доминикане увеличилось до 184

По заявлению главы центра по управлению кризисными ситуациями Хуана Мануэля Мендеса, трагическое обрушение кровли в ночном клубе Доминиканской Республики привело к гибели уже 184 человек.

В столице, Санто-Доминго, в ночном клубе Jet Set в понедельник вечером произошло частичное разрушение крыши, совпавшее с проведением популярного концерта живой музыки.

Согласно актуальным сведениям, не менее 155 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения с повреждениями различной степени тяжести.

После завершения работ по извлечению тел погибших, компетентные органы приступят к всестороннему изучению обстоятельств и причин, вызвавших обрушение.

Ранее сообщалось, что под завалами рухнувшего ночного клуба в Доминикане нашли тело певца Рубби Переса.