Коллега погибшего в Балашихе спасателя сфотографировал его на месте ЧП за несколько минут до гибели

Фото: [ снимок предоставил главный эксперт по ВР и работе со СМИ территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Борис Унжаков ]

Коллега погибшего в Балашихе спасателя Олега Калмакова Борис Унжаков сфотографировал его на месте ЧП за пятнадцать минут до гибели.

По словам Унжакова, после этого Калмаков отправился поднимать бетонные плиты, чтобы спасти из-под завалов маленькую девочку.

Олег Калмаков погиб в результате повторного обрушения дома. Спасатель служил в 201-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса». У него остались жена и двое детей.

Соболезнования родным и близким погибших в Балашихе спасателей выразил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По словам главы региона, на месте ЧП погибли двое спасателей, еще четверо получили травмы.