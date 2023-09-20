Коллега погибшего в Балашихе спасателя сфотографировал его на месте ЧП за несколько минут до гибели
Фото: [снимок предоставил главный эксперт по ВР и работе со СМИ территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Борис Унжаков]
Коллега погибшего в Балашихе спасателя Олега Калмакова Борис Унжаков сфотографировал его на месте ЧП за пятнадцать минут до гибели.
По словам Унжакова, после этого Калмаков отправился поднимать бетонные плиты, чтобы спасти из-под завалов маленькую девочку.
Олег Калмаков погиб в результате повторного обрушения дома. Спасатель служил в 201-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса». У него остались жена и двое детей.
Соболезнования родным и близким погибших в Балашихе спасателей выразил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По словам главы региона, на месте ЧП погибли двое спасателей, еще четверо получили травмы.