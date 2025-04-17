Колумбия ввела чрезвычайное положение из-за желтой лихорадки

В связи с увеличением числа заболеваний желтой лихорадкой, власти Колумбии ввели режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Об этом заявил министр здравоохранения Гильермо Альфонсо Харамильо в эфире телеканала Senal Colombia.

Желтая лихорадка — это вирусное заболевание, распространяемое посредством укусов комаров видов Aedes и Haemagogus. С начала предыдущего года в результате вспышки было зафиксировано 74 подтвержденных случая заражения и 34 летальных исхода.

Наиболее острая обстановка наблюдается в регионе Толима, где, по данным Reuters со ссылкой на министра здравоохранения, зарегистрировано 22 случая заболевания.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус убежден в неизбежности новой пандемии.