Рабочий погиб из-за обрушения при проведении строительных работ в Москве

Выяснились подробности обрушения котлована строящейся новостройки на востоке Москвы. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале, из-за частичного обрушения конструкции погиб рабочий.

Всё произошло во время проведения демонтажных работ, уточнили в надзорном ведомстве. В настоящее время на месте работают экстренные службы города, ведется разбор обрушившейся конструкции.

«При проведении частной организацией демонтажных работ здания на улице Косинская произошло частичное обрушение конструкции, в результате погиб рабочий 1992 года рождения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что по факту произошедшего начата доследственная проверка. Установление всех обстоятельств контролирует прокуратура Восточного административного округа Москвы.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы из-за обрушения котлована на новостройке под завалом оказались двое рабочих.