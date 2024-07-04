Командир снайперов ВСУ высказался о переговорах Украины и России

Командир роты снайперов 58-й бригады Сергей Варакин в беседе с ТСН рассказал, что Украина может пожертвовать чем-то, если переговоры принесут результаты. По мнению военного, всякое сражение в итоге приводи к диалогу сторон.

По мнению Сергея Варакина, ВСУ способны лишь сдерживать напор ВС РФ, но не могут приблизиться к победе. Командир считает, что Украине стоит максимально четко обозначать странам Запада все детали происходящего конфликта, в том числе и траты предоставленного финансирования.

Собеседник украинского издания отметил, что пока иностранные партнеры видят поражения и коррупционные скандалы с очередными чиновниками.

«Если и могут быть переговоры, я понимаю, что это будут мега непопулярные методы и уговоры. Но я четко понимаю, что кто-то их должен будет озвучить… С таким соседом я не думаю, что у нас может быть окончание войны. Она будет там приостановлена на какой-то срок, сколько там лет», – рассказал Сергей Варакин.»

По словам командира, он пока не видит возможности для переговоров сторон, а также не понимает, на какие уступки пойдут Киев и Москва.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли крупнейшую птицефабрику Белгородской области «Ясные Зори».