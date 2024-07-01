ВСУ обстреляли крупнейшую птицефабрику Белгородской области «Ясные Зори»

По информации источника, украинские вооруженные формирования выпустили по территории региона 12 минометных снаряда. По предварительным данным, погиб один человек, еще двое — пострадали.

Отмечается, что было атаковано село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа (ШГО).

Ранее Mash также сообщал, что до 90% жителей Белгородской области, в том числе Белгорода, Старого Оскола и Волоконовка, остались без электричества. Отмечалось, что авария произошла из-за атаки вражеских беспилотников и взрывов нескольких самодельных взрывных устройств (СВУ) на подстанциях.

Об атаках ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, погиб один человек.

В Белгородской области действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же установлен в Курской и Брянской областях, а также в Крыму и Севастополе.

Ранее мы сообщали, что за ночь ВСУ атаковали Брянскую область сразу 22 беспилотниками.