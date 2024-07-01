ВСУ обстреляли крупнейшую птицефабрику Белгородской области «Ясные Зори»
Фото: [jasnzori.ru]
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли крупнейшую птицефабрику Белгородской области «Ясные Зори», сообщил Mash.
По информации источника, украинские вооруженные формирования выпустили по территории региона 12 минометных снаряда. По предварительным данным, погиб один человек, еще двое — пострадали.
Отмечается, что было атаковано село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа (ШГО).
Ранее Mash также сообщал, что до 90% жителей Белгородской области, в том числе Белгорода, Старого Оскола и Волоконовка, остались без электричества. Отмечалось, что авария произошла из-за атаки вражеских беспилотников и взрывов нескольких самодельных взрывных устройств (СВУ) на подстанциях.
Об атаках ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, погиб один человек.
В Белгородской области действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же установлен в Курской и Брянской областях, а также в Крыму и Севастополе.
Ранее мы сообщали, что за ночь ВСУ атаковали Брянскую область сразу 22 беспилотниками.