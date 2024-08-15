Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов отчитался о зачистке села Мартыновка в Курской области
Фото: [соцсети]
Российская армия зачистила от украинских военнослужащих село Мартыновка, которое находится в Курской области. Такое заявление сделал в телеэфире канала «Россия 24» Апти Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат».
Генерал-майор сообщил, что ВС РФ уже блокировали украинские части, которые вошли в регион, и приступили к зачистке территории. Им удалось освободить село Мартыновка.
«На том участке, где я сейчас нахожусь, суджанское направление, тут действительно очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населенные пункты», - указал он.
Затем Алаудинов добавил, что в данный момент происходит зачистка еще двух деревень под названием Черкасское Поречное и Русское Поречное. Каждое из них изолировано от нового проникновения украинских боевиков.
Ранее по поводу вторжения украинских войск в Курскую область выступила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она утверждает, что США непричастны к этому событию. Америка также не участвовала в подготовке к этому наступлению.