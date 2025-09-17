Украинское командование перебросило элитные подразделения, специализирующиеся на применении дронов, в район Степногорска на запорожском направлении для предотвращения возможного прорыва российских войск. Об этом пишет РИА Новости.

По информации командира отдельного отряда специального назначения с позывным «Викинг», украинская сторона активно усиливает свою группировку в этом секторе фронта. Решение о переброске специализированных подразделений беспилотников было принято после оценки угрозы наступления российских сил.

Военные аналитики расценивают такие действия как ответ на возросшее давление со стороны российской армии, которая наращивает активность на запорожском направлении. Применение элитных отрядов БПЛА считается одним из ключевых элементов оборонительной стратегии ВСУ, позволяющим компенсировать нехватку классической артиллерии и живой силы.

Ранее Зеленский обвинил Путина в его проверке НАТО на готовность к угрозам.