Командование группировкой «Восток» возложено на генерал-лейтенанта Иванаева

Командование российским соединением войск «Восток» возложено на генерал-лейтенанта Андрея Иванаева. Об этом сообщили в пресс-релизе Министерства обороны России, который касается визита министра обороны Андрея Белоусова в зону ответственности данного формирования.

Андрей Иванаев, которому 52 года, ранее возглавлял 20-ю общевойсковую армию. Генерал-лейтенант Иванаев родился в 1972 году в Уральске, что в Казахстанской АССР.

Он завершил обучение в Челябинском высшем танковом командном училище, Общевойсковой академии ВС РФ и Военной академии Генерального штаба.

Его служебный путь прошел от командира танкового взвода в Закавказском военном округе до командующего мотострелковой бригадой в Западном военном округе.

С 2013 года Иванаев занимает должность начальника окружного учебного центра в Восточном военном округе, а с 2017 года он является начальником штаба и заместителем командующего общевойсковой армией ВВО.

Имеет опыт боевых действий и награжден орденами «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ранее сообщалось, что заместители министра обороны России получили новые воинские звания. Среди них — Виктор Горемыкин, Юнус-Бек Евкуров, Павел Фрадков и другие высокопоставленные лица оборонного ведомства.