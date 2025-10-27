Командующий СБС ВСУ Бровди взял ответственность за удар по дамбе в Белгородской области

Атака на гидротехническое сооружение в Белгородской области, произошедшая 25 октября, была осуществлена украинскими беспилотными подразделениями. Ответственность за нанесение ударов по инфраструктурному объекту публично взял на себя командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины Роберт Бровди с позывным «Мадьяр», передает «Лента.ру».

«Визит нанесен птицами первого отдельного центра Сил беспилотных систем», — констатировал Бровди.

Он также подтвердил, что в результате атаки дамба получила повреждения. Как сообщалось ранее, после удара по плотине водохранилища в Белгородской области был зафиксирован спад уровня воды, а в населенных пунктах, расположенных ниже по течению, произошел разлив.

