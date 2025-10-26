Удар ВСУ по Белгородскому водохранилищу привел к масштабному обмелению и подтоплениям

Уровень воды в Белгородском водохранилище продолжает стремительно снижаться после недавнего удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ). Последствия разрушения дамбы наглядно демонстрирует видео, распространенное в Сети. На нем зафиксирован разлив воды в населенных пунктах, расположенных ниже по течению. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Пепел. Белгород».

Согласно данным источника, уже 24 октября, вскоре после атаки, была отмечена значительная рецессия водной линии — вода отошла от береговой черты на несколько метров.

В сообщении канала указывается, что в результате подтопления в районе села Графовка Шебекинского округа и на прилегающих территориях ниже по течению реки Северский Донец оказались затопленными блиндажи, в которых дислоцировались российские военнослужащие.

Ранее сообщалось, что два чиновника пострадали в Белгородской области из-за атаки украинского БПЛА.