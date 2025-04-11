Комары и медведи захватят Центральную Россию

В центральной части России прогнозируется всплеск популяции комаров и активизация агрессивных медведей, что обусловлено недавними апрельскими снегопадами. Медведям стало труднее находить себе пропитание.

Биолог Елена Анашкина сообщила Mash, что холодная погода и осадки создали серьезную угрозу для перелетных птиц. В особенности это касается трясогузок, которые из-за снежного покрова лишены возможности добывать корм, что приводит к их массовой гибели. Обычно эти птицы контролируют численность личинок комаров, мошек и прочих вредных насекомых.

Кроме того, существует риск столкнуться в лесу с раздраженными медведями, которые из-за теплой зимы проснулись раньше обычного.

После внезапного похолодания им стало сложнее находить пищу, и они стали выходить к населенным пунктам. В опасности находятся Московская, Калужская и Ярославская области.

По словам биолога, заморозки также могут негативно повлиять на урожай фруктов. В Воронежской области, Луганске, Мелитополе и Крыму началось цветение абрикосов, но резкое похолодание замедляет процесс опыления.

Ранее сообщалось, что спасатель Дударев перечислил правила поведения при случайной встрече с медведем.