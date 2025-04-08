Спасатель Дударев перечислил правила поведения при случайной встрече с медведем

Весна для медведей является особой порой пробуждения после долгого сна. В ряде субъектов РФ косолапые уже решились показать носы апрельскому солнцу. Президент Российского союза спасателей Алексей Дударев рассказал, где сегодня можно наткнуться на хищников и как себя вести при встрече с ними. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, наиболее опасными медведями являются так называемые шатуны, то есть косолапые, проснувшиеся раньше времени. Выспавшиеся же медведи не так агрессивны, поскольку они понимают, что впереди благоприятный, изобилующий питанием сезон. Единственное, что может подтолкнуть хищника приблизиться к поселениям — это холодный май, не дающий растительной пище пробиться наружу.

Эксперт подчеркнул, что медвежьими краями в России являются Камчатка, Магаданская область, Сибирь, Урал, Поволжье, Нижегородская и Кировская области. Однако в любом случае нельзя недооценивать и необходимо быть весьма аккуратными с хищниками. Так, не следует поддаваться панике и отходить от него как можно медленнее по диагонали, не поворачиваясь спиной, ни в коем случае не бежать и не бросать в зверя какие-либо предметы, поскольку это может спровоцировать бурого на нападение. Необходимо спрятаться в укрытие, не привлекая к себе внимания, и немедленно позвонить 112.

По его мнению, для того чтобы избежать встречи с медведем, необходимо шуметь, громко разговаривать, обходить стороной густые кусты, заросли и медвежьи тропы. Медведи любят обитать вблизи рек или прочих водоемов, в связи с чем таких мест тоже лучше избегать.

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