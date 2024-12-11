Военные силы Украины (ВСУ) в регионе Курска получают директивы от командования группы, которые направлены на жестокие действия против мирного населения в селах приграничья, находящихся под контролем ВСУ. Об этом сообщил ТАСС командир батальона полка морской пехоты РФ с позывным Гранит.

Он подчеркнул, что Звериный приказывает своим бойцам «захватывать и жестоко обращаться с мирными гражданами». Это фашистское отношение к людям, которые ни в чем не виноваты, но все равно подвергаются таким мерам.

Ранее сообщалось, что российские бойцы освободили от частей ВСУ село Новоивановка, которое находится на территории Курской области.