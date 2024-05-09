Комбриг ВСУ считает, что Россия вернет контроль над всей территорией Донбасса

Он считает, что вероятность того, что Россия возьмет под контроль оставшуюся часть Донбасса составляет 70%. Вопрос только в том, сколько времени это займет и какой ущерб нанесет Украине.

Если не сражаться за Константиновку и Дружковку, на которые российская армия направит свои войска после освобождения Часова Яра, то через несколько недель россияне будут в Харькове, Кривом Роге и Днепропетровске, уверен полковник.

Украинские военные уже не говорят о границах 1991 года, отмечает издание. Самая актуальная цель — просто удерживать свои позиции, так как в глубине у Украины нет укреплений, и российская армия может с легкостью захватить крупнейший города страны.

Сегодня Владимир Зеленский пообещал остановить российское наступление, когда на Украину прибудут новые партии западного вооружения. При этом украинский президент посетовал на то, что поставки идут медленно и не в обещанной комплектации.