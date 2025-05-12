Комендантский час в Запорожской области сократили

С 12 мая в Запорожской области комендантский час будет действовать с 23:00 до 05:00, став на час короче. Губернатор Евгений Балицкий подписал соответствующий указ и поделился этой новостью в своем телеграм-канале.

Важно отметить, что ограничения комендантского часа не затрагивают трассы М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск и М-18 Харьков — Симферополь — Ялта.

Начиная с октября 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, действует режим военного положения. В этих четырех регионах введены меры комендантского часа и сформированы подразделения территориальной обороны.

В начале мая 2025 года более тысячи жителей оказались без электроснабжения после обстрела Запорожской области со стороны украинских сил.

Ранее сообщалось, что ЗАЭС отключила высоковольтную линию «Ферросплавная-1» из-за защитных механизмов.