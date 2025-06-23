Комика Азамата Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины

Российский комик Азамат Мусагалиев был внесен в список лиц, которые якобы угрожают украинской национальной безопасности. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на документ, который появился на сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

«Дополнить перечень лиц, которые осуществляют угрозу национальной безопасности, включить лицо: Мусагалиев Азамат Тахирович», — говорится в указе украинского Минкульта.

Основанием для такого решения стало участие юмориста в концерте в ДНР в 2023 году, а также поддержка им президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось о разводе другого российского юмориста, Михаила Галустяна. Он разошелся с женой после 18 лет брака. Его мать, Сусанна, с юмором отреагировала на такую новость. По ее мнению, сейчас разводятся все, даже политики. По этой причине ее сыну также допустим подобный шаг.