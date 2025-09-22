Комментарий в мессенджере довел волгоградца до уголовного дела
KP.RU: мужчину в Волгограде задержали за призывы к насилию над властью
В Волгограде сотрудники ФСБ задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в подстрекательстве к насильственным действиям против представителей власти. Информацию об этом распространило издание KP.RU.
Согласно источнику, задержанный размещал в одном из популярных мессенджеров сообщения, содержащие призывы к насильственному свержению действующего правительства.
В отношении подозреваемого возбуждено несколько уголовных дел. На период следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее сообщалось, что журналистку Чжан Чжань осудили на четыре года за посты о COVID-19.