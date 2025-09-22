Комментарий в мессенджере довел волгоградца до уголовного дела

В Волгограде сотрудники ФСБ задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в подстрекательстве к насильственным действиям против представителей власти. Информацию об этом распространило издание KP.RU.

Согласно источнику, задержанный размещал в одном из популярных мессенджеров сообщения, содержащие призывы к насильственному свержению действующего правительства.

В отношении подозреваемого возбуждено несколько уголовных дел. На период следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что журналистку Чжан Чжань осудили на четыре года за посты о COVID-19.