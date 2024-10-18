«Коммерсантъ»: арестованные участники ореховской ОПГ убивали из мести

Как сообщил «Коммерсантъ», арестованный вместе с шестью подельниками Евгений Стерлядкин, который является помощником председателя Союза ветеранов Афганистана, организовал ряд покушений на членов ореховской преступной группировки.

Это было сделано в стремлении отомстить за убийства своих друзей Сергея Крошанова и Игоря Абрамова в 1993 году. Оба мужчины были убиты в кафе «Каширское» с использованием автомата.

По данным Главного следственного управления Следственного комитета России в Москве, спустя пять лет после этих трагических событий, Стерлядкин, который возглавлял ореховскую ОПГ, выяснил, что его товарищей заказал криминальный авторитет Николай Ветошкин, известный в правоохранительных кругах как «серый кардинал» южной части столицы.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали семерых участников преступной группы, действовавшей в конце 90-х.