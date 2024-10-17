В Москве арестовали семерых участников преступной группы, действовавшей в конце 90-х

В Москве арестовали семерых участников организованной криминальной бригады, которая инициировала беспорядки в конце 1990-х годов. Они находятся под подозрением в совершении пяти убийств и одном покушении на жизнь, как сообщили в телеграм-канале «Росгвардия. Москва».

«При участии спецназа Росгвардии задержаны члены ОПГ, орудовавшей в конце 90-х в Москве. В ходе совместной работы сотрудников столичного СК и УУР ГУ МВД при силовой поддержке ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по Москве задержаны семь человек, которые обвиняются в пяти убийствах и одном покушении на жизнь», — говорится в сообщении.

Уточняется, что преступные действия совершались при помощи огнестрельного оружия в период с ноября 1998 года по апрель 2006 года.

Кроме того, в ходе расследований по местам проживания задержанных были изъяты огнестрельное оружие, патроны к нему, а также граната. Задержанным уже предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что в Туле арестовали двух высокопрофильных сотрудников полиции.