Компенсация по советским вкладам: в Госдуме предупредили, что мошенники обещают вернуть сгоревшие рубли за предоплату

Миллионы россиян, родившихся в СССР и успевших до распада Союза открыть вклад в Сбербанке, а также их наследники до сих пор не знают, что имеют законное право на компенсационную выплату от государства. И получить эти деньги по старой сберкнижке, вопреки расхожему мнению, довольно просто: достаточно прийти в отделение банка и написать заявление. Причем процедура эта абсолютно бесплатна — и это ключевой момент, который должны запомнить все, кто хранит дома пожелтевшие сберкнижки. Потому что, как рассказал Общественной Службе Новостей депутат Госдумы Дмитрий Свищев, именно вокруг этой темы сегодня активно орудуют мошенники, обещающие «вернуть сгоревшие рубли» за предоплату.

По словам Свищева, люди приходят часто — особенно пожилые — со старыми сберкнижками в руках. Одни просто спрашивают: можно ли что-то получить? Другие, к сожалению, уже успели попасться на уловки аферистов. Типичная схема выглядит так: звонок от «доброжелателя», который обещает «вернуть все деньги, которые сгорели в 1991 году, прямо сейчас и полностью». Депутат говорит четко: такие обещания — стопроцентное мошенничество. Государство действительно выплачивает компенсации по старым вкладам, но по четким, прозрачным правилам, а не по телефонным звонкам от незнакомцев.

Он пояснил, как работает эта система на самом деле. Компенсационные выплаты по вкладам, открытым в Сбербанке СССР до 20 июня 1991 года, действительно продолжаются. Право на них имеют сами вкладчики — граждане России, родившиеся по 1991 год включительно, — а также их наследники при предъявлении документов о праве на наследство. Главное и обязательное условие: вклад должен был быть действующим на ту самую роковую дату — 20 июня 1991 года. Если это условие соблюдено, можно претендовать на выплату. Размер компенсации рассчитывается по несложной формуле, в которой участвуют два коэффициента. Первый — возрастной. Для людей, родившихся до 1945 года включительно, он составляет 3,0. Для родившихся с 1946 по 1991 год — 2,0. Второй коэффициент зависит от срока хранения вклада: когда он был закрыт. Для закрытых в 1992 году — 0,6, в 1993-м — 0,7, в 1994-м — 0,8, в 1995-м — 0,9, а для вкладов, закрытых после 1996 года или действующих до сих пор, — 1,0. Сама сумма вычисляется просто: остаток на сберкнижке по состоянию на 20 июня 1991 года умножается на оба коэффициента. Например, если у вкладчика 1944 года рождения на счету лежала 1000 рублей, а вклад закрыли в 1994 году, компенсация составит 2400 рублей. Суммы, конечно, не космические, но для пенсионера две-три тысячи — вполне реальная помощь. Государство, как честно прописано в законе, компенсирует не «потерянные миллионы», а лишь часть обесценившихся сбережений.

Отсюда главный совет депутата: когда вам звонят и говорят «переведите нам 10 тыс., и мы поможем вернуть 500 тыс.» — это стопроцентные мошенники. Никаких посредников, никаких «специалистов по компенсациям», которые просят предоплату, в природе не существует. Процедура получения выплаты максимально проста и не требует посредников: берете паспорт и сберкнижку (если она сохранилась), идете в любое отделение Сбербанка, где принимают граждан, и пишете заявление на компенсацию. Платить при этом не нужно ничего. Если книжка утеряна — не беда: банк может восстановить информацию по архивам. Наследникам дополнительно понадобится свидетельство о праве на наследство. Все. Это единственный законный способ, и он бесплатен.

Сегодняшние мошенники, к сожалению, активно пользуются темой советских компенсаций. Они звонят от имени «сотрудников банка» или «юристов», обещают крупную сумму за небольшую предоплату, просят установить «специальную защиту» на счет или перевести деньги для «активации выплаты». Также запускаются подставные сайты, которые имитируют государственные порталы. Поэтому, подчеркивает Свищев, крайне важно рассказать пожилым родственникам о правилах безопасности и помнить о них самому. При любых сомнениях — не верить звонкам, а позвонить на горячую линию Сбербанка или лично прийти в ближайшее отделение и уточнить информацию. Итог прост: право на компенсацию есть у миллионов, процедура бесплатна и прозрачна, и единственный, кто может ее провести, — это сам банк, а не «помощники» с предоплатой.

Ранее финансист Медведев заявил, что компенсации по советским вкладам остаются символическими.