«Кому-то и над головой стреляют»: офицер ВСУ описал методы принуждения в украинской армии
Фото: [Министерство обороны Украины]
Офицер ВСУ под ником «Ночной Сталкер» описал в соцсетях методы принуждения мобилизованных солдат.
На вопрос пользователей, как заставить воевать новобранца, который «ляжет в окопе на пузо и будет сдаваться», офицер ответил, что кому-то достаточно беседы, кому-то физического воздействия, а кому-то и над головой стреляют.
«Ночной Сталкер» добавил, что есть и более жесткие способы принуждения, но расписывать их не стал.
Он отметил, что в итоге большинство солдат вынуждены подчиниться, а альтернативой невыполнению приказа будет тюрьма, где «он точно не будет вы…ться более 10 секунд».
На днях сообщалось, что украинский солдат застрелил командира взвода и замполита батальона из-за нежелания идти в атаку.