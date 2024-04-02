«Кому-то и над головой стреляют»: офицер ВСУ описал методы принуждения в украинской армии

На вопрос пользователей, как заставить воевать новобранца, который «ляжет в окопе на пузо и будет сдаваться», офицер ответил, что кому-то достаточно беседы, кому-то физического воздействия, а кому-то и над головой стреляют.

«Ночной Сталкер» добавил, что есть и более жесткие способы принуждения, но расписывать их не стал.

Он отметил, что в итоге большинство солдат вынуждены подчиниться, а альтернативой невыполнению приказа будет тюрьма, где «он точно не будет вы…ться более 10 секунд».

На днях сообщалось, что украинский солдат застрелил командира взвода и замполита батальона из-за нежелания идти в атаку.