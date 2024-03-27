Украинский солдат застрелил командира взвода и замполита батальона из-за нежелания идти в атаку

В 72-й бригаде ВСУ отмечен вопиющий факт. Там солдат, чтобы не идти в атаку на российские позиции, перестрелял свое непосредственное начальство. Такими данными поделился Борис Рожин, сотрудник Центра военно-политической журналистики. Он опубликовал сведения в телеграм-канале.

По информации Рожина, это произошло под Угледаром.

«24 марта ликвидирован замполит батальона 72 бригады ВСУ майор Евгений Буковяка, которого застрелил вэсэушник», - написал он.

Помимо майора-замполита, украинский солдат застрелил еще и старшего лейтенанта, который командовал взводом гранатометчиков.

Ранее военнопленный украинец рассказал, как его мобилизовали в армию даже без полного прохождения медкомиссии. По словам сотрудников военкомата, они призывают даже тех, у кого нет руки либо ноги. Всем призванным посоветовали не попадать в плен к россиянам, а лучше подорвать себя гранатой.