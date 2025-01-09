Кондратьев рассказал об атаке дрона ВСУ по гражданским объектам в Краснодарском крае

В станице Петровской Славянского района Краснодарского края частный дом получил повреждения в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. По его словам, пострадали газопровод, крыша и оконные стекла.

Губернатор подчеркнул, что жертв и пострадавших нет, необходимость в эвакуации жителей отсутствует.

Кондратьев поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому организовать помощь местным жителям в восстановлении поврежденного имущества. На месте происшествия работают аварийные и специализированные службы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 января российские системы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 15 украинских беспилотников, которые были зафиксированы в воздушном пространстве трех регионов страны.