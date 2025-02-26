Кондратьев: в результате атаки ВСУ повреждены дома в Туапсе, Темрюке и под Анапой

В Краснодарском крае в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на среду, 26 февраля, пострадали несколько жилых зданий. По предварительной информации, пострадавших нет, о чем сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что в Темрюкском районе из-за обстрела в частном доме в станице Старотитаровской были выбиты стекла, а также повреждена крыша еще одного дома в поселке Стрелка. Курортный город Туапсе также пострадал от обстрела.

«В Туапсе поврежден частный дом. Начался пожар, который уже оперативно потушили», — написал Кондратьев.

Также, по словам главы региона, в населенном пункте Джигинка, расположенном неподалеку от города-курорта Анапа, фрагменты беспилотного летательного аппарата упали вблизи частного жилого строения, причинив ущерб хозяйственной постройке.

Кондратьев сообщил, что, согласно имеющимся данным, никто не пострадал.

Ранее поступала информация о том, что Вооруженные силы Украины пытались совершить атаку на территорию Крыма. Средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку, сбив четыре беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря. Об этом стало известно от губернатора Севастополя Михаила Развожаева. В связи с этим было временно приостановлено движение по Крымскому мосту.