Кондуктор в Челябинске ударила ребенка за проезд без оплаты
В Челябинске зафиксирован инцидент, когда контролер применила физическую силу к несовершеннолетнему пассажиру, пытавшемуся избежать оплаты проезда. Об этом случае сообщил телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
Конфликт разгорелся в салоне общественного транспорта, когда мальчик предпринял попытку проехать без билета. После того как контролер указала на нарушение, юный пассажир стал отрицать факт неоплаты.
В ответ на это сотрудница транспорта пригрозила конфисковать его самокат, однако эта мера не возымела действия — тогда она силой забрала самокат.
В ответ на действия контролера мальчик начал оскорблять ее, используя ненормативную лексику. После словесной перепалки женщина покинула свое рабочее место, схватила ребенка и нанесла ему удар.
